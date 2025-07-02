В Краматорском районе произошло ДТП: пострадавшего госпитализировали

Произошла авария в Краматорском районе. Фото: ГСЧС

В Святогорской громаде Донецкой области 1 июля произошло дорожно-транспортное происшествие. Спасатели деблокировали водителя из поврежденного автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



Инцидент произошел на автодороге за пределами села Сидорово Краматорского района. В результате съезда грузовика в кювет, водитель оказался заблокированным в кабине автомобиля.



Спасателям удалось деблокировать мужчину 1964 года рождения. Его госпитализировали в медицинское учреждение.



Ранее мы писали, что в Краматорске Донецкой области 22 июня произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб мужчина, также известно о пострадавшем.

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