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В Киевской области построят квартал для переселенцев из Мариуполя. Что известно

07 июля 2025, 21:35

В Киевской области построят квартал для переселенцев из Мариуполя. Что известно

Жилье на Киевщине. Фото: Киевская ОВА Жилье на Киевщине. Фото: Киевская ОВА

В городе Белая Церковь Киевской области построят квартал для переселенцев из оккупированного Мариуполя. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, это будет сочетание двух форматов – муниципального арендного жилья и льготной ипотеки для тех, кто готов приобрести квартиру.

«Проект разработан для семей, которые потеряли свое жилье из-за войны и сегодня нуждаются в реальном решении. Подготовительный этап уже завершен. Ожидаем решение правительства насчет старта строительства», – заявил Кулеба.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что 7 июля Кабинет министров Украины принял необходимое решение о запуске для семей ВПЛ, которые выехали из Мариуполя, проекта строительства муниципального социального арендного жилья и программы льготных ипотечных кредитов.

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин уточнил, что новое муниципальное жилье построят для более чем 1500 мариупольцев.

«Это будет социальная аренда по прозрачным правилам, а также возможность льготной ипотеки для тех, кто хочет купить собственное жилье – прежде всего для военнослужащих, ветеранов, семей погибших, многодетных семей и людей с инвалидностью. На первом этапе построят 10 домов. В целом планируют три жилых комплекса на более чем 1200 квартир с современной инфраструктурой: безопасными дворами, помещениями для детских садов, сервисов, торговли и общественных пространств. Проект финансируется за счет бюджета Мариупольской громады при поддержке международных партнеров и станет образцом новой жилищной политики. В перспективе эту модель масштабируют и на другие громады», – отметил начальник ДОВА.

Напомним, что переселенцы смогут претендовать на компенсацию за разрушенное жилье на оккупированных территориях, Кабмин принял решение.

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