Переселенці зможуть претендувати на компенсацію за зруйноване житло на окупованих територіях: Кабмін ухвалив рішення

Зруйновані будинки в окупованому місті Бахмут на Донеччині. Фото: 93-тя механізована бригада ЗСУ

7 липня Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке дозволить дистанційне обстеження житла там, де державні комісії фізично не можуть цього зробити. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.



За його словами, зокрема, йдеться про території активних бойових дій та окуповані території.



«Внутрішньо переміщені особи матимуть змогу претендувати на компенсацію за програмою «єВідновлення». Завдяки продуктам дистанційного спостереження, фотоматеріалам та відеоматеріалам комісії зможуть зафіксувати знищення житла. Відповідальним міністерствам дане завдання запустити послугу якнайшвидше», – розповів прем'єр.

Нагадаємо, що у ЗСУ показали відео, як виглядає Костянтинівка «до та після» початку повномасштабної війни.