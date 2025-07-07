У Київській області збудують квартал для переселенців з Маріуполя. Що відомо

Житло на Київщині. Фото: Київська ОВА

У місті Біла Церква Київської області збудують квартал для переселенців з окупованого Маріуполя. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.



За його словами, це буде поєднання двох форматів – муніципального орендного житла та пільгової іпотеки для тих, хто готовий придбати квартиру.



«Проєкт розроблений для сімей, які втратили своє житло через війну і сьогодні потребують реального рішення. Підготовчий етап уже завершений. Очікуємо на рішення уряду щодо старту будівництва», – заявив Кулеба.



Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що 7 липня Кабінет міністрів України ухвалив необхідне рішення про запуск для сімей ВПО, які виїхали з Маріуполя, проєкту будівництва муніципального соціального орендного житла та програми пільгових іпотечних кредитів.



Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що нове муніципальне житло збудують для понад 1500 маріупольців.



«Це буде соціальна оренда за прозорими правилами, а також можливість пільгової іпотеки для тих, хто хоче купити власне житло – насамперед для військовослужбовців, ветеранів, сімей загиблих, багатодітних сімей та людей з інвалідністю. На першому етапі збудують 10 будинків. Загалом планують три житлові комплекси на понад 1200 квартир із сучасною інфраструктурою: безпечними дворами, приміщеннями для дитячих садків, сервісів, торгівлі та громадських просторів. Проєкт фінансується коштом бюджету Маріупольської громади за підтримки міжнародних партнерів та стане взірцем нової житлової політики. У перспективі цю модель масштабують і на інші громади», – наголосив начальник ДОВА.

Нагадаємо, що переселенці зможуть претендувати на компенсацію за зруйноване житло на окупованих територіях, Кабмін ухвалив рішення.