Взлёт украинского Ан-26 после саммита НАТО попал на видео

В сети появилось видео взлёта украинского военного самолёта Ан-26 после завершения саммита НАТО. Его опубликовал телеграм-канал Air Fighter, специализирующийся на военной авиации.
«Только на наших аэродромах самолёты так не снимайте, подписчики», — добавили комментарий под роликом авторы.
Согласно информации ГП «Антонов», в 2020 году в Украине эксплуатировались 53 самолёта Ан-26 и его модификаций. Из них 24 использовались в гражданской авиации, а ещё 29 — в государственных структурах: Вооружённых силах, Нацгвардии, Пограничной службе и ГСЧС.
Ранее в сети распространялось другое видео: полёт украинского Ил-76, снятый с борта другого Ан-26.
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