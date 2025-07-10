Зліт українського Ан-26 після саміту НАТО потрапив на відео

У мережі з'явилося відео зльоту українського військового літака Ан-26 після завершення саміту НАТО. Його опублікував телеграм-канал Air Fighter, що спеціалізується на військовій авіації.
«Тільки на наших аеродромах літаки так не знімайте, підписники», — додали коментар під роликом автори.
Згідно з інформацією ДП «Антонов», 2020 року в Україні експлуатували 53 літаки Ан-26 і його модифікацій. З них 24 використовувалися в цивільній авіації, а ще 29 — у державних структурах: Збройних силах, Нацгвардії, Прикордонній службі та ДСНС.
Раніше в мережі поширювалося інше відео: політ українського Іл-76, знятий з борту іншого Ан-26.
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