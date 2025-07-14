Беспилотник ударил по подстанции в оккупированной Кременной: уничтожен трансформатор

14 июля БПЛА атаковал трансформаторную подстанцию в оккупированном городе Кременная Луганской области. Об этом стало известно из сообщения так называемого «Главного управления МЧС РФ по ЛНР».
Произошел пожар. На месте работали восемь сотрудников «МЧС» и две единицы спецтехники. Огонь потушили менее чем за два часа, применив пенный пожарный ствол.
В результате атаки уничтожен трансформатор 110 кВт и 23 600 тонн трансформаторного масла.
Напомним, что ночью 11 июля БПЛА атаковали авиационный завод в Московской области, в результате чего на предприятии обрушилась стена.