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Беспилотник ударил по подстанции в оккупированной Кременной: уничтожен трансформатор

14 июля 2025, 18:29

Беспилотник ударил по подстанции в оккупированной Кременной: уничтожен трансформатор

Последствия удара по подстанции в оккупированной Кременной. Фото: МЧС РФ Последствия удара по подстанции в оккупированной Кременной. Фото: МЧС РФ

14 июля БПЛА атаковал трансформаторную подстанцию в оккупированном городе Кременная Луганской области. Об этом стало известно из сообщения так называемого «Главного управления МЧС РФ по ЛНР».

Произошел пожар. На месте работали восемь сотрудников «МЧС» и две единицы спецтехники. Огонь потушили менее чем за два часа, применив пенный пожарный ствол.

В результате атаки уничтожен трансформатор 110 кВт и 23 600 тонн трансформаторного масла.

Напомним, что ночью 11 июля БПЛА атаковали авиационный завод в Московской области, в результате чего на предприятии обрушилась стена.

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