Безпілотник вдарив по підстанції в окупованій Кремінній: знищений трансформатор

14 липня БПЛА атакував трансформаторну підстанцію в окупованому місті Кремінна Луганської області. Про це стало відомо із повідомлення так званого «Головного управління МНС РФ по ЛНР».
Сталася пожежа. На місці працювали вісім співробітників «МНС» та дві одиниці спецтехніки. Вогонь загасили менш як за дві години, застосувавши пінний пожежний ствол.
В результаті атаки знищений трансформатор 110 кВт та 23 600 тонн трансформаторної оливи.
Нагадаємо, що вночі 11 липня БПЛА атакували авіаційний завод у Московській області, внаслідок чого на підприємстві обрушилася стіна.