За полтора месяца лета РФ запустила по Украине более 9 тысяч «Шахедов»

За первую половину лета войска РФ запустили по Украине 9123 беспилотника типа «Шахед» и БпЛА-имитаторов. В июне это было 5438 дронов-камикадзе, за 15 дней июля 3685 беспилотников.
Такое количество «Новости Донбасса» подсчитали, промониторив сводки Воздушных сил Украины.
Россия запускала дроны по украинским городам ежедневно, в основном ночью. Минимум был зафиксирован 28 июня — 23 БпЛА. А самые массированные налеты были 9 июля — тогда РФ запустила 728 дронов, 9 июня — зафиксировали 479 БпЛА и 29 июня — тогда на украинские города полетели 477 беспилотников-камикадзе. В это число Воздушные силы включают и дроны-имитаторы.
Если рассчитать среднее количество БПЛА, запущенных в день, то в июне это был 181 беспилотник, в первой половине июля 245 дронов. То есть, РФ увеличила количество примерно на 30%.
В основном Россия запускает БпЛА с направлений Миллерово, Шаталово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск. Украинские военные поражают дроны с помощью авиации, зенитных установок, подавляют средствами РЭБ и беспилотных систем. Также беспилотники сбивают мобильные огневые группы.
Ранее «Новости Донбасса» проанализировали, сколько у России осталось самолетов для запуска ракет и как изменились тактики атак после операции «Паутина».