Воздушные силы назвали число сбитых «Шахедов» за ночь

В ночь на 15 июля (с 16:30 14 июля) противник совершил массированную атаку с применением 267 ударных БпЛА типа «Шахед» и беспилотников-имитаторов различных типов. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.
По предварительным данным на 13:00, силами ПВО сбито 178 дронов-камикадзе и других беспилотников на севере, юге, востоке и в центре Украины.
Кроме того, 66 дронов-имитаторов были локально потеряны или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Зафиксированы попадания 23 БпЛА в 7 населённых пунктах. Также имеются падения обломков сбитых дронов в 9 локациях.
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