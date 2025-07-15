В Николаеве днем «Шахед» упал в водоем — вероятно из-за РЭБ

«Шахед» падает в водоем.

Днем 15 июля в Николаеве один из вражеских ударных БПЛА типа «Шахед» (или «Герань»/«Гербера») потерял управление и упал в водоем. Инцидент зафиксирован на видео: дрон на низкой высоте резко меняет траекторию полета, теряет стабильность и снижается по дуге без взрыва. Видео опубликовал телеграм-канал «Скадовський Захисник».



Признаков поражения средствами ПВО — таких, как взрыв в воздухе или обломки — на записи не видно. Это может свидетельствовать о том, что дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), из-за чего потерял навигацию и контроль.



Ранее начальник Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в ночь и на утро 15 июля силы ПВО уничтожили 21 дрон типа «Шахед» над областью.

Напомним, по предварительным данным на 13:00, силами ПВО сбито 178 дронов-камикадзе и других беспилотников на севере, юге, востоке и в центре Украины.