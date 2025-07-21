Еще 12 семей эвакуированы из-под обстрелов в Донецкой области

На территории Райского старостинского округа и поселка Алексеево-Дружковка продолжается обязательная принудительная эвакуация семей с детьми.
По сообщению местной власти, за последнюю неделю из Райского округа удалось эвакуировать 8 семей, в которых проживали 16 детей. Еще 4 семьи с 4 детьми были вывезены из Алексеево-Дружковки.
По состоянию на утро 21 июля в Райском округе остаются еще две семьи с детьми, в Алексеево-Дружковке — три.
«Эвакуация продолжается: несмотря на обстрелы, работают все службы», — говорится в сообщении.
Эвакуация людей из опасной зоны. Источник: t.me/dru_news
Напомним, из-за увеличения количества российских обстрелов введена принудительная эвакуация детей в Райском старостинском округе Дружковской громады Донецкой области.