Ще 12 сімей евакуйовано з-під обстрілів в Донецькій області

На території Райського старостинського округу та селища Олексієво-Дружківка продовжується обов'язкова примусова евакуація сімей з дітьми.

За повідомленням місцевої влади, за останній тиждень із Райського округу вдалося евакуювати 8 сімей, у яких проживали 16 дітей. Ще 4 сім'ї з 4 дітьми було вивезено з Олексієво-Дружківки.



Станом на ранок 21 липня в Райському окрузі залишаються ще дві родини з дітьми, в Олексієво-Дружківці — три.



«Евакуація триває: незважаючи на обстріл, працюють усі служби», — йдеться у повідомленні.

Евакуація людей із небезпечної зони. Джерело: t.me/dru_news

Нагадаємо, через збільшення кількості російських обстрілів запроваджено примусову евакуацію дітей у Райському старостинському окрузі Дружківської громади Донецької області.