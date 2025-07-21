Российская армия пытается зацепиться на границе Донецкой и Днепропетровской областей – ВСУ

Ситуация вблизи границы Донетчины и Днепропетровщины. Фото: карта DeepState

На Покровском и Новопавловском направлениях – настоящее обострение. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, это элемент летней кампании и давления, на которые российские войска бросали основные свои усилия в последнее время.



«Особенно Покровское направление, особенно их попытка зайти между Покровском и Константиновкой. По состоянию на сейчас они бросают большие усилия просто на то, чтобы занять как можно больше территории на Покровском направлении к востоку от Покровска и к югу от Константиновки, чтобы зацепиться там хоть за какие-то населенные пункты. На это тратится огромное количество личного состава – в первую очередь пехоты», – рассказал Трегубов.



Спикер ОСГВ «Хортица» отметил, что на Новопавловском направлении это похоже на попытку зацепиться за населенные пункты в административном приграничье Донецкой и Днепропетровской областей.



«Идея в том, чтобы продемонстрировать хоть какое-то реальное присутствие в Днепропетровской области или по крайней мере на административной границе, чтобы все эти их заявления, которые звучат уже почти месяц, имели под собой какое-то фактическое подтверждение. На это тратится большой личный ресурс. На Покровском направлении это все-таки более стратегические действия, это все-таки действия с более логичной целью, а именно с целью создания угрозы для Константиновки и Покровско-Мирноградской агломерации», – добавил он.

Напомним, что украинские войска продвинулись в Донецкой и Сумской областях.