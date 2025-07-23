Украинская делегация встретилась с Эрдоганом в Анкаре перед переговорами с РФ

Украинская делегация прибыла в Турцию и провела ряд важных встреч, в том числе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.



Перед переговорами в Стамбуле с российской стороной украинскую делегацию, которую возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров, приняли в столице Турции. Украинская сторона выразила признательность Турции и лично Эрдогану за последовательную политическую и оборонную поддержку с начала полномасштабной войны.



«Мы обсудили вопросы безопасности, вызовы для региональной стабильности и перспективы дальнейшего оборонного сотрудничества между нашими странами», — отметил Ермак.

Особое внимание было уделено гуманитарным вопросам, в частности возвращению украинских детей, незаконно вывезенных в Россию.



«Мирный процесс — это не абстракция. Это касается реальных людей и судьбы наших детей», — добавил он.

Кроме того, обсуждалась возможность встречи на высшем уровне — с участием президентов Владимира Зеленского, Дональда Трампа, Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина — для перехода к реальным переговорам о завершении войны.

Сегодня в 19:00 в Стамбуле состоится встреча украинской делегации с представителями РФ. Об этом написало издание УНН со ссылкой на источники у власти. Главной темой обсуждения станет проведение саммита лидеров.



Президент Зеленский подтвердил, что украинская сторона будет настаивать на немедленном и полном прекращении огня.