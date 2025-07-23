Українська делегація зустрілася з Ердоганом в Анкарі перед переговорами з РФ

Українська делегація прибула до Туреччини та провела низку важливих зустрічей, у тому числі з президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом в Анкарі. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.



Перед переговорами у Стамбулі з російською стороною українську делегацію, яку очолює секретар РНБО Рустем Умеров, прийняли у столиці Туреччини. Українська сторона висловила вдячність Туреччині та особисто Ердогану за послідовну політичну та оборонну підтримку з початку повномасштабної війни.



«Ми обговорили питання безпеки, виклики для регіональної стабільності та перспективи подальшої оборонної співпраці між нашими країнами», — зазначив Єрмак.

Особливу увагу було приділено гуманітарним питанням, зокрема, поверненню українських дітей, незаконно вивезених до Росії.



«Мирний процес — це не абстракція. Це стосується реальних людей та долі наших дітей», — додав він.

Крім того, обговорювалася можливість зустрічі на найвищому рівні — за участю президентів Володимира Зеленського, Дональда Трампа, Реджепа Таїпа Ердогана та Володимира Путіна для переходу до реальних переговорів про завершення війни.

Сьогодні о 19:00 у Стамбулі відбудеться зустріч української делегації із представниками РФ. Про це написало видання УНН з посиланням на джерела при владі. Головною темою обговорення стане проведення саміту лідерів.



Президент Зеленський підтвердив, що українська сторона наполягатиме на негайному та повному припиненні вогню.