Донецкий «Шахтер» уверенно обыграл «Бешикташ» и вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы

Футболисты донецкого «Шахтера» одержали очередную победу над турецким «Бешикташем» в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. Ответная встреча, прошедшая 31 июля 2025 года в Кракове (Польша), завершилась со счетом 2:0 в пользу украинской команды.



Счет в матче открыл Кевин уже на 12-й минуте, а окончательный результат установил Кауан Элиас, забив гол в компенсированное ко второму тайму время — на 45+2-й минуте.

Источник: t.me/sportua_news

Напомним, первая игра состоялась 24 июля в Стамбуле и завершилась победой «Шахтера» со счетом 4:2. Таким образом, по сумме двух встреч (6:2) украинский клуб без проблем преодолел второй квалификационный раунд Лиги Европы сезона 2025/26.