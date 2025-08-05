Украинская разведка уничтожила восемь рот врага на Сумщине

Бойцы «Спецподразделения Тимура» Главного управления разведки Минобороны Украины успешно остановили попытку российского наступления в Сумской области. В ходе спецоперации украинским разведчикам удалось проникнуть в глубокий тыл противника, провести зачистку его позиций и закрепиться на ключевых рубежах.



Как сообщают украинские разведчики, наступление российских войск было остановлено, а логистика — нарушена: снабжение провизией и боеприпасами для группировки противника сорвано. Радиоперехваты фиксируют отказ российских солдат штурмовать украинские позиции в зоне ответственности спецназа, прикрываясь вымышленными причинами.

Операция сопровождалась рядом эффективных боевых действий, которые попали на видео: молниеносные рейды в глубине вражеской территории; точная работа украинских артиллеристов и гранатометчиков; уничтожение противника при помощи сбросов и прицельных ударов FPV-дронов; кадры ближнего стрелкового боя.



Потери противника составили не менее 334 человек убитыми и более 550 — ранеными.

В операции приняли участие бойцы подразделений «Химера», «Юнгер», «Стугна», «Сибирский батальон», «Аратта», «1514», «Paragon», «Art Division», «First Line», «Raven Group», БДК и «6-й отряд специальных действий» — все они входят в состав «Спецподразделения Тимура» ГУР МО Украины, говорится в сообщении.

Напомним, бойцы спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили российских военных, которые устроили фотосессию в селе Зеленый Гай на Донетчине.