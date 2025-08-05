Українська розвідка знищила вісім рот ворога на Сумщині

Бійці «Спецпідрозділу Тимура» Головного управління розвідки Міноборони України успішно зупинили спробу російського наступу на Сумщині. У ході спецоперації українським розвідникам вдалося поринути у глибокий тил противника, провести зачистку його позицій та закріпитися на ключових рубежах.



Як повідомляють українські розвідники, наступ російських військ було зупинено, а логістику порушено: постачання провізії та боєприпасів для угруповання противника зірвано. Радіоперехоплення фіксують відмову російських солдатів штурмувати українські позиції в зоні відповідальності спецназу, прикриваючись вигаданими причинами.

Операція супроводжувалася низкою ефективних бойових дій, які потрапили на відео: блискавичні рейди у глибині ворожої території; точна робота українських артилеристів та гранатометників; знищення противника за допомогою скидів та прицільних ударів FPV-дронів; кадри ближнього стрілецького бою.



Втрати противника склали не менше 334 осіб убитими та понад 550 – пораненими.

В операції взяли участь бійці підрозділів «Хімера», «Юнгер», «Стугна», «Сибірський батальйон», «Аратта», «1514», «Paragon», «Art Division», «First Line», «Raven Group», БДК і «6-й загін спеціальних дій» – всі вони входять до ТМУ, входять до складу МОУ йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України знищили російських військових, які влаштували фотосесію у селі Зелений Гай на Донеччині.