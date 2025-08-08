Во время российского обстрела обесточены шахты Донетчины: 77 горняков были по землей

В ночь с 7 на 8 августа в результате очередного обстрела российских войск в Донецкой области были обесточены объекты угольной отрасли. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«В этот момент под землей находились 77 шахтеров. Всех горняков удалось поднять на поверхность», — уточнил он.



Филашкин добавил, что никто не пострадал.



Ранее мы писали, что российские военные попали и вывели из строя шахту «Добропольская» Донецкой области. Сейчас происходит загазование и затопление шахты.

