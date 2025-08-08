Під час російського обстрілу знеструмлено шахти Донеччини: 77 гірників були землею

У ніч із 7 на 8 серпня внаслідок чергового обстрілу російських військ у Донецькій області було знеструмлено об'єкти вугільної галузі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«У цей момент під землею було 77 шахтарів. Усіх гірників вдалося підняти на поверхню», — уточнив він.



Філашкін додав, що ніхто не постраждав.



Раніше ми писали, що російські військові потрапили та вивели з ладу шахту «Добропільська» Донецької області. Наразі відбувається загазування та затоплення шахти.

