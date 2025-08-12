ДРГ россиян проникали в 4 села — в Генштабе рассказали о ситуации возле Доброполья и Покровска

На Покровском направлении российские оккупанты сосредоточили группировку численностью более 110 тысяч личного состава. Россияне пытаются просачиваться диверсионными и малыми пехотными группами через наши оборонительные порядки. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«Несколько малочисленных групп противника, обойдя позиции украинских защитников, предприняли попытку продвинуться в направлении населенного пункта Золотой Колодец. Кроме того, пользуясь особенностями местного ландшафта, диверсанты тайком проникали в населенные пункты Веселое, Вольное, Рубежное, Кучеров Яр. Некоторые из групп уже уничтожены, остальные — в процессе уничтожения», — говорится в сообщении.



В Генштабе уточнили, что ситуация на этом направлении непростая и динамичная. Главнокомандующий ВС Украины решил выделить дополнительные силы и средства. В частности, спланированы меры по блокированию групп россиян в определенном районе.



«Резервные подразделения уже обнаружили врага и имеют первые успехи: оккупантов уничтожают и берут в плен», — резюмировали в ведомстве.



Ранее мы писали, что в оперативно-стратегической группировке войск ВСУ «Дніпро» (ОСГВ «Дніпро») опровергают факт глубокого прорыва ВС РФ на Добропольском и Покровском направлениях в Донецкой области.

