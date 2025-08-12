ДРГ росіян проникали у 4 села — у Генштабі розповіли про ситуацію біля Добропілля та Покровська.

На Покровському напрямку російські окупанти зосередили угруповання чисельністю понад 110 тисяч особового складу. Росіяни намагаються просочуватися диверсійними та малими піхотними групами через оборонні порядки Сил Оборони. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«Кілька нечисленних груп противника, обійшовши позиції українських захисників, зробили спробу просунутися у напрямку населеного пункту Золотий Колодязь. Крім того, користуючись особливостями місцевого ландшафту, диверсанти потай проникали в населені пункти Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр. Деякі з груп уже знищені, решта — у процесі знищення», — йдеться у повідомленні.



У Генштабі уточнили, що ситуація на цьому напрямі непроста та динамічна. Головнокомандувач ЗС України вирішив виділити додаткові сили та кошти. Зокрема, сплановано заходи щодо блокування груп росіян у певному районі.



«Резервні підрозділи вже виявили ворога та мають перші успіхи: окупантів знищують та беруть у полон», — резюмували у відомстві.



Раніше ми писали, що в оперативно-стратегічному угрупованні військ ЗСУ «Дніпро» (ОСГВ «Дніпро») спростовують факт глибокого прориву ЗС РФ на Добропільському та Покровському напрямках у Донецькій області.

