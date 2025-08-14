Российские войска сосредоточили усилия на захвате города Родинское под Покровском – ВСУ

Ситуация на Покровском и Добропольском направлениях. Фото: карта DeepState

На Покровском направлении российская армия не оставляет попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Днепр».



За минувшие сутки оккупанты наступали вблизи городов Белицкое и Мирноград, поселка Новоэкономическое, сел Проминь, Красный Лиман, Новоукраинка и Зверево. ВС РФ сосредоточили усилия на захвате города Родинское. За сутки россияне провели минимум семь безуспешных штурмов.



«Силы обороны Украины сдерживают напор, уничтожая превосходящие силы противника», – отметили в ОСГВ «Днепр».



На Добропольском направлении российские войска безуспешно атаковали подразделения ВСУ возле сел Степановка, Владимировка, Заповедное, Русин Яр и Федоровка. Захватчики пытаются закрепиться в поселке Маяк. Продолжаются меры по их уничтожению.

Напомним, что аналитики DeepState сообщили о продвижении российской армии из Донецкой в Днепропетровскую область.