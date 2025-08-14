Російські війська зосередили зусилля на захопленні міста Родинське під Покровськом – ЗСУ

Ситуація на Покровському та Добропільському напрямах. Фото: карта DeepState

На Покровському напрямку російська армія не залишає спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро».



Минулої доби окупанти наступали поблизу міст Білицьке та Мирноград, селища Новоекономічне, сіл Промінь, Красний Лиман, Новоукраїнка та Звірове. ЗС РФ зосередили зусилля на захопленні міста Родинське. За добу росіяни провели щонайменше сім безуспішних штурмів.



«Сили оборони України стримують натиск, знищуючи переважаючі сили противника», – зазначили в ОСУВ «Дніпро".



На Добропільському напрямку російські війська безуспішно атакували підрозділи ЗСУ біля сіл Степанівка, Володимирівка, Заповідне, Русин Яр та Федорівка. Загарбники намагаються закріпитися у селищі Маяк. Тривають заходи щодо їх знищення.

