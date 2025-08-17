ВСУ в Курской области вывели из строя российского генерала Абачева: ампутация конечностей

Главное управление разведки Украины сообщило о тяжелом ранении генерала российских оккупационных войск Абачева.



В ночь с 16 на 17 августа украинские подразделения нанесли огневое поражение колонне противника на трассе «Рыльск — Хомутовка» в Курской области РФ. В результате удара серьезно пострадал генерал-лейтенант Абачев — заместитель командующего войскового объединения «Север» российской армии.

Военно-транспортным самолетом его срочно эвакуировали в Центральный клинический госпиталь имени Вишневского в Москве. Из-за тяжелых ранений Абачеву ампутировали руку и ногу.

Согласно открытым источникам, Эседулла Абдулмуминович Абачев родился в 1968 году в селе Зильдик Хивского района Дагестана. По национальности — табасаран. В 1989 году окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище.

На протяжении карьеры он командовал различными подразделениями, в том числе с 2022 года возглавлял 2-й армейский корпус группировки «народной милиции ЛНР». Принимал участие в ряде войн и военных операций: в армяно-азербайджанском конфликте, второй чеченской войне, войне в Грузии 2008 года и военной операции РФ в Сирии.

В 2022 году группировка «ЛНР» присвоила ему звание «героя республики», также он был награжден орденом Кадырова.