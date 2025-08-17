ЗСУ у Курській області вивели з ладу російського генерала Абачева: ампутація кінцівок

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

17 серпня 2025, 16:29

Головне управління розвідки України повідомило про важке поранення генерала російських окупаційних військ Абачева.

У ніч із 16 на 17 серпня українські підрозділи завдали вогневої поразки колоні супротивника на трасі «Рильськ — Хомутівка» в Курській області РФ. Внаслідок удару серйозно постраждав генерал-лейтенант Абачев — заступник командувача військового об'єднання «Сєвєр» російської армії.

Військово-транспортним літаком його терміново евакуювали до Центрального клінічного шпиталю імені Вишневського у Москві. Через важкі поранення Абачеву ампутували руку і ногу.

Згідно з відкритими джерелами, Еседулла Абдулмумінович Абачов народився 1968 року в селі Зільдік Хівського району Дагестану. За національністю — табасаран. 1989 року закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище.

Протягом кар'єри він командував різними підрозділами, зокрема з 2022 року очолював 2-й армійський корпус угруповання «народної міліції ЛНР». Брав участь у низці війн та військових операцій: у вірмено-азербайджанському конфлікті, другій чеченській війні, війні в Грузії 2008 року та воєнній операції РФ у Сирії.

У 2022 році угруповання «ЛНР» надало йому звання «героя республіки», також він був нагороджений орденом Кадирова.

