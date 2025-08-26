Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Обломки летевшего в Россию украинского дрона обнаружили в Эстонии — СМИ

26 августа 2025, 15:30

На территории Эстонии обнаружены обломки украинского дрона, который летел в Россию. Фото: ERR News На территории Эстонии обнаружены обломки украинского дрона, который летел в Россию. Фото: ERR News

В понедельник, 25 августа, фермер из волости Эльва в уезде Тарту (Эстония) обнаружил обломки боевого дрона, которые, по предварительным данным, принадлежат Украине. На месте также был кратер от взрыва. 

Об этом сообщает эстонское издание ERR News.

Как сообщил генеральный директор Департамента полиции безопасности (КаПо) Марго Паллосон, аппарат оказался в Эстонии из-за работы российских подавителей GPS-сигнала.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

