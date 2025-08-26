Уламки українського дрону, що летів до Росії, виявили в Естонії — ЗМІ

На території Естонії виявлено уламки українського дрону, який летів до Росії. Фото: ERR News

У понеділок, 25 серпня, фермер із волості Ельва в уєзді Тарту (Естонія) виявив уламки бойового дрону, які, за попередніми даними, належать Україні. На місці був кратер від вибуху.

Про це повідомляє естонське видання ERR News.

Як повідомив генеральний директор Департаменту поліції безпеки (КаПо) Марго Паллосон, апарат опинився в Естонії через роботу російських подавлювачів GPS-сигналу.

Зазначається, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.