Дрон атаковал Мариуполь — поврежден жилой дом — ФОТО

Жилая трёхэтажка пострадала во время ночной атаке беспилотника в Мариуполе. Как заявили в оккупационной администрации города, атака пришлась на Ильичевский район Мариуполя.
Последствия ночной атаки дрона на оккупированный Мариуполь
По дому ударил беспилотник. В некоторых квартирах выбиты стёкла, повреждены машины вокруг дома.
Последствия ночной атаки дрона на оккупированный Мариуполь
Никто не пострадал.
Последствия ночной атаки дрона на оккупированный Мариуполь
Как сообщалось, 29 августа в 01:40 российские оккупанты FPV-дроном с боевой частью ударили по Региональному ландшафтному парку в городе Краматорск Донецкой области.