Дрон атаковал Мариуполь — поврежден жилой дом — ФОТО

Последствия ночной атаки дрона на Мариуполь

Жилая трёхэтажка пострадала во время ночной атаке беспилотника в Мариуполе. Как заявили в оккупационной администрации города, атака пришлась на Ильичевский район Мариуполя.

По дому ударил беспилотник. В некоторых квартирах выбиты стёкла, повреждены машины вокруг дома.

Никто не пострадал.

Как сообщалось, 29 августа в 01:40 российские оккупанты FPV-дроном с боевой частью ударили по Региональному ландшафтному парку в городе Краматорск Донецкой области.