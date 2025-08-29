Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Дрон атаковал Мариуполь — поврежден жилой дом — ФОТО

29 августа 2025, 13:43

Дрон атаковал Мариуполь — поврежден жилой дом — ФОТО

29 августа 2025, 13:43

Последствия ночной атаки дрона на Мариуполь Последствия ночной атаки дрона на Мариуполь

Жилая трёхэтажка пострадала во время ночной атаке беспилотника в Мариуполе. Как заявили в оккупационной администрации города, атака пришлась на Ильичевский район Мариуполя.

Последствия ночной атаки дрона на оккупированный Мариуполь

По дому ударил беспилотник. В некоторых квартирах выбиты стёкла, повреждены машины вокруг дома. 

Последствия ночной атаки дрона на оккупированный Мариуполь

Никто не пострадал.

Последствия ночной атаки дрона на оккупированный Мариуполь

Как сообщалось, 29 августа в 01:40 российские оккупанты FPV-дроном с боевой частью ударили по Региональному ландшафтному парку в городе Краматорск Донецкой области. 

