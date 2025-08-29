Наслідки нічної атаки дрону на Маріуполь.

Житлова триповерхівка постраждала під час нічної атаки безпілотника у Маріуполі. Як заявили в окупаційній адміністрації міста, атака припала на Іллічівський район Маріуполя.

Наслідки нічної атаки дрона на окупований Маріуполь

По хаті вдарив безпілотник. У деяких квартирах вибито скло, пошкоджено машини навколо будинку.

Наслідки нічної атаки дрона на окупований Маріуполь

Ніхто не постраждав.

Наслідки нічної атаки дрона на окупований Маріуполь

Як повідомлялося, 29 серпня о 01:40 російські окупанти FPV-дроном з бойовою частиною вдарили по Регіональному ландшафтному парку у місті Краматорськ Донецької області.