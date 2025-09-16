Российская армия ударила по пассажирскому автобусу в Дружковке: он загорелся

15 сентября российские войска ударили по пассажирскому автобусу в городе Дружковка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.
В результате атаки автобус загорелся. Спасатели потушили пожар на площади 20 квадратных метров. Без пострадавших.
Напомним, что в обед 15 сентября российская армия дронами массированно атаковала Дружковку, в результате чего были «прилеты» в девятиэтажный дом, возле супермаркета и автобусной остановки.
Позже стало известно о пожаре в многоэтажке и раненых людях.