Российская армия ударила по пассажирскому автобусу в Дружковке: он загорелся

Последствия удара по пассажирскому автобусу в Дружковке. Фото: ГСЧС

15 сентября российские войска ударили по пассажирскому автобусу в городе Дружковка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



В результате атаки автобус загорелся. Спасатели потушили пожар на площади 20 квадратных метров. Без пострадавших.

Напомним, что в обед 15 сентября российская армия дронами массированно атаковала Дружковку, в результате чего были «прилеты» в девятиэтажный дом, возле супермаркета и автобусной остановки.



Позже стало известно о пожаре в многоэтажке и раненых людях.