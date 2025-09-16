Російська армія вдарила по пасажирському автобусу у Дружківці: він загорівся

Наслідки удару по пасажирському автобусу у Дружківці. Фото: ДСНС

15 вересня російські війська вдарили по пасажирському автобусу у місті Дружківка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Внаслідок атаки автобус загорівся. Рятувальники загасили пожежу на площі 20 квадратних метрів. Без постраждалих.

Нагадаємо, що в обід 15 вересня російська армія дронами масовано атакувала Дружківку, внаслідок чого були «прильоти» у дев'ятиповерховий будинок, біля супермаркету та автобусної зупинки.



Пізніше стало відомо про пожежу у багатоповерхівці та поранених людей.