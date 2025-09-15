Російські дрони масовано атакували Дружківку: є влучання в багатоповерхівки, повідомляють про поранених

Російські дрони масовано атакували житлову забудову в центрі Дружківки Донецької області вдень 15 вересня. Фото: Дружківка Інфо

Попередньо двоє людей постраждали внаслідок масованої атаки російських безпілотників на місто Дружківка Краматорського району Донецької області 15 вересня. Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах.

За свідченням місцевих жителів, прильоти зафіксовано у різних районах міста.

Основною ціллю атаки дронів була житлова забудова вздовж проспекту Космонавтів.

Повідомляється, що всього пролунало щонайменше 15 вибухів.

Зокрема, зафіксовано прильоти біля супермаркету «Сім'я» та й у дев'ятиповерховий будинок навпроти.

Також повідомляється про удар безпілотника біля автобусної зупинки на проспекті Космонавтів.

За непідтвердженими даними, внаслідок атак постраждали двоє людей.

Офіційної інформації про обстріл Дружківки 15 вересня наразі немає.

Нагадаємо, у неділю, 14 вересня, близько 19:06 російські окупаційні війська атакували Дружківку Донецької області, використавши ударний безпілотник «Герань-3 (Італмас). Дрон влучив у дев'ятиповерховий будинок на вулиці Віталія Пилипенка (колишня Енгельса). Як повідомляє поліція Донецької області, внаслідок удару в будинку виникла пожежа, постраждала жінка 1952 року народження — у неї діагностовано поверхневі рани лівої ноги та садна обличчя.