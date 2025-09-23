Киев предлагает США соглашения по дронам и закупке оружия — Зеленский провел переговоры с Келлогом в Нью-Йорке

Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента США генералом Китом Келлогом. Скриншот

По словам главы государства, стороны обсудили ситуацию на фронте и результаты контрнаступательной операции в районах Доброполья и Покровска. Отдельное внимание уделили вопросам сотрудничества между Украиной и США — в частности, предложениям Киева по взаимовыгодным соглашениям в сфере дронов и закупке американского вооружения.



Кроме того, в Нью-Йорке Зеленский встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и выразил признательность Казахстану за поддержку.



«Моя встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым была посвящена главной задаче — достижению справедливого и прочного мира с надежными гарантиями безопасности», — подчеркнул Зеленский.



Лидеры обсудили усилия Украины, США, стран Европы и мировых партнеров, направленные на прекращение войны. Также рассматривались вопросы торгово-экономического сотрудничества и участие казахстанских компаний в восстановлении Украины.

Напомним, Зеленский встретится с Трампом 23 сентября в Нью-Йорке.