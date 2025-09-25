На химзаводе в Краснодарском крае РФ возник пожар: сообщают об атаке дронов

В Белореченском районе Краснодарского края России в ночь на 25 сентября из-за падения обломков беспилотников начался пожар на территории «одного из крупных предприятий муниципалитета», сообщил оперативный штаб региона.
Около 140 сотрудников предприятия эвакуировали в «защитное сооружение», пострадавших нет, заявил оперштаб, добавив, что возгорание, площадь которого составила около 50 квадратных метров, удалось оперативно ликвидировать.
О каком предприятии идет речь, в оперативном штабе не уточнили.
Украинские телеграм-каналы Exilenova+ и Supernova+ утверждают, что украинские беспилотники нанесли удар по расположенному в Белореченске заводу «Еврохим — Белореченские минудобрения».
Издание ASTRA со ссылкой на местных жителей сообщило, что движение транспорта в районе завода «Еврохима» перекрыто.
Ранее сообщалось, что 24 сентября город Новороссийск в Краснодарском крае РФ был атакован БПЛА и безэкипажными и катерами.
