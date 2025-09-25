На хімзаводі в Краснодарському краї РФ виникла пожежа: повідомляють про атаку дронів

У Краснодарському краї Росії сталася пожежа на хімзаводі через атаку дронів

У Білоріченському районі Краснодарського краю Росії в ніч проти 25 вересня через падіння уламків безпілотників сталася пожежа на території одного з великих підприємств муніципалітету, повідомив оперативний штаб регіону.

Близько 140 співробітників підприємства евакуювали до «захисної споруди», постраждалих немає, заявив оперштаб, додавши, що спалах, площа якого склала близько 50 квадратних метрів, вдалося оперативно ліквідувати.

Про яке підприємство йдеться, в оперативному штабі не уточнили.

Українські телеграм-канали Exilenova+ та Supernova+ стверджують, що українські безпілотники завдали удару по розташованому в Білоріченську заводу «Єврохім — Білоріченські міндобрива».

Видання ASTRA з посиланням на місцевих жителів повідомило, що рух транспорту в районі заводу «Єврохіма» перекрито.

Раніше повідомлялося, що 24 вересня місто Новоросійськ у Краснодарському краї РФ було атаковане БПЛА і безекіпажними та катерами.