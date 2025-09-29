Оккупанты на Запорожском направлении платят командирам, чтобы выжить

Обязательные поборы с российских военных на Запорожском направлении для выживания. Иллюстрация, созданная с помощью ИИ

Оккупанты вынуждены платить, чтобы выживать на Запорожском направлении, сообщает военное движение украинцев и крымских татар «АТЕШ».



«Наши агенты сообщают: в 70-м мотострелковом полку введён обязательный сбор — не менее 10 000 руб. с человека. Деньги сдаются в так называемую "кассу" и исчезают без отчётов и объяснений. Это не просто воровство, это разложение армии врага изнутри», — говорится в сообщении движения.



Поборы подрывают боеспособность, деморализуют личный состав и ослабляют позиции оккупантов на фронте.



Отказывающихся платить отправляют штурмовать укреплённые позиции без поддержки или избивают и бросают в яму на несколько дней. Для тех, кто хочет выжить, требуют минимум 50 000 руб. в месяц — без каких-либо гарантий защиты.

Ранее появилось видео, на котором российских солдат наказывают, привязывая скотчем к столбам.



Напомним, «Новости Донбасса» уже публиковали похожие кадры — тогда россияне привязывали своих солдат к деревьям за отказ идти в атаку.