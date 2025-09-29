Окупанти на Запорізькому напрямку платять командирам, щоб вижити

Обов'язкові побори з російських військових на Запорізькому напрямку задля виживання. Ілюстрація, створена за допомогою ШІ

Окупанти змушені платити, щоб виживати на Запорізькому напрямку, повідомляє військовий рух українців і кримських татар «АТЕШ».



«Наші агенти повідомляють: у 70-му мотострілецькому полку введено обов'язковий збір — не менше 10 000 руб. з людини. Гроші здаються в так звану "касу" і зникають без звітів і пояснень. Це не просто крадіжка, це розкладання армії ворога зсередини», — йдеться в повідомленні руху.



Побори підривають боєздатність, деморалізують особовий склад і послаблюють позиції окупантів на фронті.



Тих, хто відмовляється платити, відправляють штурмувати укріплені позиції без підтримки або б'ють і кидають в яму на кілька днів. Для тих, хто хоче вижити, вимагають мінімум 50 000 руб. на місяць — без будь-яких гарантій захисту.

Раніше з'явилося відео, на якому російських солдатів карають, прив'язуючи скотчем до стовпів.



Нагадаємо, «Новини Донбасу» вже публікували схожі кадри — тоді росіяни прив'язували своїх солдатів до дерев за відмову йти в атаку.