МиГ-29 ВСУ ударом JDAM-ER уничтожил пехоту РФ в доме

Момент прилета по дому с оккупантами.

Украинский МиГ-29 Воздушных Сил нанес точный удар управляемой авиабомбой GBU-62 JDAM-ER по дому, где находилась вражеская пехота. Видео удара опубликовали пилоты в блоге «Соняшник».



На кадрах видно, как высокоточная бомба JDAM-ER попадает в небольшой одноэтажный дом в селе Новокарловка Запорожской области, где укрывались российские военные.

«Наши соколы на МиГ-29 с помощью GBU-62 выкуривают вражескую пехоту из домов», — говорится в описании к видео.



Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 890 человек.