МиГ-29 ВСУ сбросил бомбу на операторов дронов и склад РФ в Новой Полтавке

Попадание в дом с операторами дронов ВС РФ.

Украинский беспилотник скорректировал удар истребителя МиГ-29 бомбой AASM HAMMER по позиции российских операторов дронов и складу боекомплекта. Об этом сообщили пилоты Воздушных Сил ВСУ в своём блоге «Соняшник».



По словам военных, россияне прибыли на позицию на трёх машинах и грузовике «КамАЗ» с оборудованием и боеприпасами. Они находились там более суток.



«Затем прилетел AASM HAMMER — и все сгорели вместе с имуществом», — отметили украинские лётчики.



По данным архива кадров российско-украинской войны WarArchive, удар был нанесён по селу Новая Полтавка в Донецкой области. На видео видно прямое попадание в дом, где располагались оккупанты, мощный взрыв и детонацию боеприпасов.