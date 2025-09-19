МиГ-29 ВСУ ударил по морпехам РФ бомбой HAMMER на юге

Украинский фронтовой истребитель МиГ-29 на юге нанес удар по российским морским пехотинцам. Видео удара опубликовали украинские военные летчики в блоге «Соняшник».
Пилот ВСУ применил высокоточное вооружение — управляемую авиабомбу AASM HAMMER по скоплению штурмовых групп российских военных.
«Чтобы так свободно днем не бегали по нашей земле», — говорится в подписи к видео.
Напомним, МиГ-29 ВСУ ударил бомбой HAMMER по скоплению оккупантов.
