МиГ-29 ВСУ ударил по морпехам РФ бомбой HAMMER на юге

19 сентября 2025, 17:27

МиГ-29 ВСУ ударил по морпехам РФ бомбой HAMMER на юге

Удар по месту скопления штурмовых групп РФ.

Украинский фронтовой истребитель МиГ-29 на юге нанес удар по российским морским пехотинцам. Видео удара опубликовали украинские военные летчики в блоге «Соняшник».

Пилот ВСУ применил высокоточное вооружение — управляемую авиабомбу AASM HAMMER по скоплению штурмовых групп российских военных.

«Чтобы так свободно днем не бегали по нашей земле», — говорится в подписи к видео.

Напомним, МиГ-29 ВСУ ударил бомбой HAMMER по скоплению оккупантов.

