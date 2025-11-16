Украинские дроны накрыли российскую пехоту под Покровском

Скриншот: t.me/petrenko_iHS

На Покровском направлении российские штурмовые группы вновь оказались под прицельной атакой украинских дроноводов. Как сообщает военблогер Олег Петренко, удар пришелся по позициям в районе мясоперерабатывающего предприятия, расположенного севернее Покровска.



По его словам, атака произошла на глубине 2,9 километра от передовых линий — в зоне поселка Щербакова, относящегося к северной части Покровска. Именно там российская пехота уже ранее попадала под действия беспилотников, но, несмотря на потери, продолжает попытки штурма.

Напомним, Силы обороны Украины отбросили российские войска в районе населенного пункта Шахово (Покровский район) в Донецкой области.



Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»