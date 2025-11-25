Местный «ждун» в Покровске.

В Покровске на видео засветились местные «ждуны» — несколько жителей, которые открыто приветствуют российских военных. Видео опубликовала корреспондентка Юлия Кириенко.



«Я бы хотела назвать это очередным пропагандистским видео ру*ни. Но всегда есть те, кто действительно ждёт её в своих городах. Их — единицы. Три–пять человек на 60-тысячное население, которое там было до того, как ру*ня разнесла город — это даже не треть процента. Коллаборационисты есть во всех войнах всех времён. Вот наши», — написала Кириенко.



На кадрах видно, как российские военные идут по одному из жилых кварталов. Там их встречает пожилой мужчина, который говорит: «Ждали, ждали — и наконец-то дождались», а затем желает оккупантам «удачи и здоровья».



Показательно, что далее в кадр попадают могилы мирных жителей, захороненных возле гаражей рядом с домами, разрушенными российскими обстрелами.

Могилы в Покровске.

Также несколько горожан заявили, что хотят уехать в Россию, где живут их родственники.

Очередные «ждуны», которые не хотят остаться в городе, после прихода россиян.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»