На Покровском направлении Силы обороны взяли в плен двух россиян

Военные НГУ взяли в плен оккупантов. Фото: скриншот

На Покровском направлении украинские военнослужащие взяли в плен двух российских оккупантов с помощью дрона. Россияне укрывались в здании. Об этом сообщили в пресс-службе НГУ.



«Бойцы бригады «Рубеж», увидев очередную «двойку» оккупантов, укрывшихся в здании, специалисты БПЛА 4-го батальона оперативного назначения «Сила Свободы» бригады «Рубеж» начали методично разбирать их FPV-дронами и дронами-бомбардировщиками. В этом им активно помогали операторы БПЛА 25-й бригады НГУ имени князя Аскольда», — говорится в сообщении.



Военнослужащие направили к захватчикам дрон с громкоговорителем, который успешно вывел их к позициям.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»