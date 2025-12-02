У берегов Турции атакован российский танкер

У побережья Турции произошло новое нападение на гражданское судно. В 80 милях от берега был атакован танкер Midvolga 2, который транспортировал подсолнечное масло из России в Грузию. Об этом сообщило Главное управление морских дел Турции в сети Х.



В ведомстве уточнили, что экипаж танкера успел передать сигнал о нападении, однако обошлось без пострадавших: все 13 членов команды чувствуют себя нормально и не нуждаются в медицинской помощи. Судно также не запросило внешней поддержки.

Несмотря на инцидент, двигатели Midvolga 2 продолжают работать в штатном режиме, и танкер следует в направлении турецкого порта Синоп.

Напомним, недавно морские дроны Sеа Baby вывели из строя два российских подсанкционных танкера в Черном море.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»