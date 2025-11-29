Морские дроны Sеа Baby вывели из строя два российских подсанкционных танкера в Черном море — СМИ

Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих «теневому флоту» РФ. Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и Военно-морских сил Украины. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина», ссылаясь на источник в СБУ.



«По судам успешно отработали модернизированные морские дроны Sea Baby. Они могут преодолевать большие дистанции и оснащены усиленными боевыми частями. На видео видно, что после попаданий оба танкера получили критические повреждения и фактически выведены из эксплуатации. Это нанесет существенный удар по транспортировке российской нефти», — рассказал собеседник.



По его словам, на момент атаки подсанкционные суда шли пустыми и направлялись на загрузку в порт Новороссийск (РФ).



«СБУ продолжает активные действия по урезанию российских финансовых возможностей вести войну против Украины. Морские дроны Sea Baby вывели из строя суда, которые могли перевозить нефти почти на 70 млн долларов и помогали кремлю обходить международные санкции», — отметил источник.

По данным СВР, в октябре 2025 года из российских портов вышло 140 танкеров, которые в общей сложности экспортировали 15,97 млн тонн нефти и нефтепродуктов (примерно 116,9 млн баррелей).

Авторка новости: Юля Тараруй, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»