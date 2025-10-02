Катування та вимагання грошей в окупації: у Запоріжжі судитимуть російського командира

Хортицький районний суд м. Запоріжжя. Суддя Світлана Ширіна зачитує ухвалу суду. Фото авторки

Суд у Запоріжжі дозволив спеціальний розгляд справи російського військового Усмана Мутієва, який, за даними слідства, переховується на окупованій території. 26 вересня Хортицький районний суд дозволив слухати справу in absentia, тобто за відсутності обвинуваченого.

Катівня в Молочанську

Йдеться про 44-річного уродженця Чечні Усмана Уматхажиєвича Мутієва, командира третього взводу 141-го спеціального моторизованого полку «Росгвардії». Слідство каже, що він причетний до воєнних злочинів за ч.1 статті 438 КК України і встановило щонайменше три епізоди жорстокого поводження з цивільними, які інкримінуються Мутієву.

Фото: Міністерство внутрішніх справ України



Досудове розслідування у цій справі завершили в березні 2025 року і направили справу до суду. Особисто отримати обвинувальний акт обвинувачений не з’явився. Підозру у січні 2025 року йому також повідомляли заочно.



За даними прокуратури, після початку повномасштабного вторгнення Мутієв став «заступником військового коменданта» у захопленому Молочанську Пологівського району Запорізької області. Це місто підпало під окупацію з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли 27 лютого 2022 року у громаду зайшла російська військова техніка.

Відтоді загарбники встановили контроль над територією. За свідченням очевидців, російська присутність у місті супроводжується жорстоким поводженням з цивільними, масовими утисками з метою залякати і підкорити місцеве населення. У будівлі Молочанської міської ради окупанти облаштували катівню, де цивільне населення досі зазнає нелюдських тортур.

Три епізоди

8 квітня 2022 року російські військові у формі з нашивками «ОМОН» та «Росгвардія» викрали жителя села Виноградне, ветерана АТО. Йому надягнули на голову балаклаву, завезли до Молочанської міської ради й кинули до підвалу. Далі почалися катування: слідство каже про «допити» зі звинуваченнями у зберіганні зброї, ударами по обличчю, погрози ножем. Чоловіка били струмом, а офіцер Росгвардії, за даними правоохоронців, особисто встромив ніж у коліно й прокручував лезо в рані. Його тримали в холодному й задушливому підвалі до ранку наступного дня. Лише тоді відпустили.



У травні 2022-го історія повторилася: ветерана знову викрали й катували — цього разу електричним струмом, металевим дротом та били ногами. За даними слідства, російські силовики разом із офіцером Росгвардії Мутієвим вимагали від нього інформацію про інших колишніх атовців і зброю. Після катувань чоловіка змусили щодня приходити на «відмітку».



У квітні 2022 року потерпілим став інший житель Запорізької області, теж колишній атовець. Його викрали вдома у селі Долине та завезли до тієї ж Молочанської міської ради. У підвалі чоловіка утримували кілька днів без води, їжі та медичної допомоги. Його били пластиковими трубами, катували електричним струмом. У заочній підозрі йдеться про те, що Мутієв висунув вимогу викупу за свободу — 2000 доларів США. Чоловік погодився, і після передачі грошей його відпустили.

Щодо третього епізоду, то за даними слідства, в тому ж селі Долине у серпні 2022 року офіцер Росгвардії Мутієв разом зі своїми підлеглими причетний до викрадення місцевого жителя. Чоловіка побили і незаконно утримували в катівні, звинувачуючи у «крадіжці запчастин» та намагаючись вибити відомості про його сина-військовослужбовця.

Суд за відсутності обвинуваченого

На підготовчій стадії суд намагався з’ясувати, де перебуває обвинувачений Мутієв, і чи виходив він на зв’язок із захисником. Засідання кілька разів переносили. За процедурою, якщо підозрюваний належним чином повідомлений, але тричі не приходить до суду, прокуратура може клопотати про заочний розгляд справи.



26 вересня на засідання Хортицького районного суду обвинувачений, який є громадянином держави-агресора, знову не з’явився — його виклик оприлюднювали через газету «Урядовий кур’єр» та сайт Офісу Генерального прокурора.



На порядку денному стояло питання: чи можна передати справу до розгляду в межах спеціального судового провадження — тобто за відсутності самого обвинуваченого. Спеціальне судове провадження дозволяє розглядати справи без присутності обвинуваченого, якщо він переховується на окупованій території чи перебуває у розшуку. У такому випадку суд досліджує всі докази, дотримуючись гарантій захисту.



Представниця прокуратури Ольга Арутюнян наполягала: усі можливі заходи для виклику підсудного були здійснені. Повістки публікувалися в ЗМІ, на сайті Генерального прокурора, підозра була перекладена російською мовою. Прокурорка наголосила, що ще на стадії досудового слідства суд дав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування. Мутієв жодного разу не з’явився на виклик, причини неявки не повідомляв, попри публікації в «Урядовому кур’єрі» від 27 серпня 2025 року та повідомлення про виклик, який розміщено на сайті Офісу Генерального прокурора.

«З метою притягнення до відповідальності осіб, які переховуються на тимчасово окупованих територіях, закон передбачає механізм спеціального судового розгляду», — пояснила Ольга Арутюнян.

За її словами, обвинувачення зробило все можливе, аби належним чином поінформувати Мутієва: повідомлення про підозру складене, слідчим винесено постанову про оголошення Мутієва в розшук, в тому числі міжнародний, а місце перебування обвинуваченого на окупованій території Запорізької області підтверджене.

Аргументи захисту

Захисниця Мутієва, забезпечена державою від центру безоплатної правової допомоги, заперечила проти спецрозгляду. На її думку, прокурор не довів, що обвинувачений поінформований про процес і свідомо уникає суду.

«Оголошення на сайтах чи в газетах не є гарантією, що особа реально знає про обвинувачення», — сказала Ірина Бєлік.

За словами захисниці, доказів прокуратури недостатньо.

«Немає підтверджень, що обвинувачений був поінформований і свідомо відмовився від участі в суді», — сказала адвокатка, посилаючись на європейські стандарти права на справедливий суд..

Рішення суду

Суддя, вислухавши сторони, ухвалила клопотання прокурора задовольнити. Тобто справа Усмана Мутієва розглядатиметься у спеціальному судовому порядку in absentia — без його фізичної присутності. Наступне засідання призначене на 3 жовтня.



Суддя Світлана Ширіна підкреслила:



«Як тільки обвинувачений буде затриманий чи з’явиться добровільно, процес перейде у звичайний формат».

Цей матеріал підготовлено в рамках проєкту INSTITUTE FOR WAR & PEACE REPORTING (IWPR) «Правосуддя наживо»

Авторка: Наталія Нестеренко





