На оккупированной Луганщине в пяти городах критическая ситуация с централизованным водоснабжением – ОВА
24 ноября 2025, 18:13

Авария на водоводе в оккупированной Луганской области. Фото: «Лугансквода» Авария на водоводе в оккупированной Луганской области. Фото: «Лугансквода»

В оккупированной Луганской области по меньшей мере в пяти городах ситуация с централизованным водоснабжением является критической. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.

По его словам, речь идет об оккупированных в 2014 году и забытых Россией городах Алчевск, Сорокино, Брянка, Кадиевка и Антрацит.

«Графики подачи воды захватчики не соблюдают – ее необходимо ждать по несколько суток. Кое-где – по несколько недель. Подвоз технической воды – минимальный», – рассказал Харченко.

Напомним, что большинство оккупированного города Лисичанск на Луганщине четвертый год будет без отопления, московская компания бросила ремонт.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

