Доброполье стало провалом РФ: механизированные атаки не приносят результатов

Россия на Добропольском направлении ведет механизированные штурмы, задействуя десятки единиц бронетехники и десант. Ожесточенные столкновения продолжаются как в Покровске, так и в Мирнограде. Добропольское направление остается едва ли не единственным участком фронта, где российская армия делает ставку не на пехоту, а на крупные колонны бронетехники и тактические высадки десанта.



По словам военного аналитика Александра Коваленко, выход к самому Доброполью полностью провалился у 51-й общевойсковой армии: российским войскам так и не удалось расширить контроль вдоль правого берега реки Казенный Торец. Теперь РФ пытается вернуть инициативу за счет тяжелых механизированных штурмов.



Для продвижения россияне комбинируют артиллерийские и авиационные удары, вертолетную разведку, моторизованные штурмовые группы и попытки проникновения в тыл. Одновременно РФ пытается блокировать украинские силы севернее Мирнограда, у Новошахового, Шахового, Софиевки и Суворова, сковывая украинскую оборону постоянными атаками на Добропольском направлении.



На участке между Покровском и Мирноградом фиксируются попытки разрезать коммуникации ВСУ и перерезать трассу Н-32. Снабжение украинских подразделений частично осуществляется беспилотниками — линия доставки находится в серой зоне.



Отдельно эксперты отмечают ситуацию возле села Ровное — важной точки между Покровском, Мирноградом и Красным Лиманом. Здесь противник активно минирует местность, устраивает засады и возводит инженерные заграждения, что усложняет логистику.



Однако расширить зону контроля ни одной из сторон пока не удается: участок оказался в состоянии затяжной стагнации, при этом для Украины она опасна — россияне продолжают удерживать часть правого берега Казенного Торца, что создает угрозу Мирнограду и местному гарнизону.



Украинская оборона активно использует реки как естественные рубежи, где с помощью дронов удается наносить противнику значительные потери. Такая тактика применяется и на Добропольском направлении.

Сейчас участок остается зоной статичной, но изматывающей штурмовой войны.



Для Украины — это ключевой приоритет: не допустить окружения, восстановить контроль над коммуникациями и удержать агломерацию. Для России — очередная попытка дожать оборону и завершить окружение Покровска.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»